Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve 3 depo imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve 3 depo imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince teröristlerce kullandığı belirlenen 27 sığınak ve 3 depo tespit edildi.

İmha edilen sığınaklar ve depolardaki aramada, el yapımı patlayıcı ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloğu, 2 büyük tüp, 8 küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 25 metre branda, 12 çakmak gazı, DVD oynatıcı, 5 büyük pil, ekmek sacı, 4 şişme yatak, 5 hücum yeleği, 10 kutu şampuan, 8 kelepçe, 2 şemsiye ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Bülent Uygun Özgür Yankaya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve 3 depo imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:09:27. #1.16#

title