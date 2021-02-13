Tunceli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 120 bin lira ceza

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 120 bin 125 lira ceza kesildi.