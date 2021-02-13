Tunceli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 120 bin lira ceza
13.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:30
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 120 bin 125 lira ceza kesildi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 120 bin 125 lira ceza kesildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlütepe köyünde kumar oynandığı belirtilen tek katlı binaya operasyon düzenledi.
Burada kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye 120 bin 125 lira ceza uygulandı.
Ekipler, kumar oynamakta kullanılan malzemelere el koydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren