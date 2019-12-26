Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor
Haberler » Kültür Sanat » Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor - Haberler

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki yaban keçisi avlandı.

26.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:50
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor

'nin ilçesinde koruma altındaki yaban keçisi avlandı.

köyü yakınlarında ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisinin bedenini incelemek üzere Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.

Ekipler, av tüfeğiyle avlandığını belirlediği yaban keçisini vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler