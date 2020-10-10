Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi

10.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:32

Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı'nda her mevsim kendini göstermeye devam ederken, yine görüntülendi.

Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi

TUNCELİ - Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı'nda her mevsim kendini göstermeye devam ederken, yine görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samurları, Tunceli'de yine görüntülendi. Samurlar en çok kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Munzur Çayı kıyısındaki Dikilitaş bölgesinde görülüyor.Çaydan avladıkları balıklarla beslenen ve zaman zaman kıyıya çıkan su samurları, aralarındaki iletişimi de çıkardıkları seslerle sağladığı gözleniyor.Balık avlayan ve suya dalıp çıkarak adeta şov yapan samurlar, bir süre sonra yeniden Munzur'da gözden kayboluyor.

Su samurlarını dört mevsim görmenin mümkün olduğu bölgedeki restoranın işletmeciliğini yapan Zülfikar Aydoğdu, yaklaşık 10 yıldır samurları gördüklerini belirterek, "Dört mevsim buradalar. Bunlar çok özel hayvanlar olduğu için elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Nesli tükenmekte olan hayvanlar. Burada samurlar zarar görmesin diye balık avlanmasına izin vermiyoruz. Elimizden geldiğince bu hayvanları koruyacağız" dedi.

Aydoğdu, sırf samurları görmek için restoranlarına gelen müşteriler olduğunu da sözlerine ekledi.

Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi
Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi
Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi
Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Erkan Kandemir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Babel Falcao Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre
Daha Fazla Hatay Belen Alkol Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 11:34:54. #1.14#
title