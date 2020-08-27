Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı

Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladıTUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde girişimci Bülent Açıkgöz, kiraladığı bin dönümlük hazine arazine ayçiçeği ve kabak ekerek, 50 kişiye istihdam sağladı.

27.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:05

Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde girişimci Bülent Açıkgöz, kiraladığı bin dönümlük hazine arazine ayçiçeği ve kabak ekerek, 50 kişiye istihdam sağladı. Bölgede ilk kez ayçiçeği ekimi yapıldığını anlatan Açıkgöz, ayçiçeğinde 500, kabakta ise 120 ton rekolte hedeflediklerini söyledi.

Tuncelili girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde Keban Baraj Gölü kıyısında hazineye ait bin dönümlük araziyi kiraladı. Tunceli genelinde yoğun tarımsal alanda tahıl üretiminin yapıldığını belirleyen Açıkgöz, ayçiçeği ve kabak ekimine karar verdi. Kiraladığı bin dönümlük arazinin yarısında ayçiçeği, diğer yarasında ise kabak üretime başlayan Açıkgöz, 50 kişiye de iş imkanı sağladı. Bu yatırımla Tunceli'de farklı tarımsal ürünlerin de yetiştirilmesine de öncülük etmek istediğini söyleyen Açıkgöz, "Tunceli bölgesinde genelde arpa ve buğday üretimi yapılıyor. Amacım hem vatandaşa örnek olmak ve alternatif ürün üretimi için öncülük yapmak. Tunceli toprakları çok bakir ve verimlidir. Ayçiçeği üretimi yapılırsa verimi yüksek olur ki öyle oldu. Bölgemizde ilk kez ayçiçeği üretimi yaptım. Toprakta inanılmaz bir verim var. 500 dönümlük araziye ektiğimiz ayçiçeğini Türkiye'nin en kaliteli ürünü durumunda. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ürettiğimiz ayçiçeği boyutunda ve bu kalitende ayçiçeği üretilmemiştir. Toprağımız hiç bozulmamış, kalitesi ve verimi çok yüksek. Kimyasal ilaç kullanmadık, tamamen organik" dedi.

'TÜRKİYE'DE ONLARCA FİRMA ÜRÜNÜMÜZÜ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ'

Açıkgöz, arazide ektiği ayçiçeği ve kabağa Türkiye'de birçok firmanın talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bin döneme ektiğim ayçiçeği ve çerezlik kabak için Türkiye'de birçok firmanın tarlaya kadar gelerek ürün için pazarlık yaptı. Ürünümüz tamamen organik, toprak kalitesi çok iyi ve Türkiye'de bu kalitede üretilen ayçiçeği ve kabak bulmak neredeyse imkansızdır. Birçok bölgede suni gübre veriliyor. Biz de hiçbir şekilde kimyasal gübre yok, tamamen doğal ortamında yetişiyor. Bu toprakta ilk kez tarım üretimi yapılıyor. Böyle olunca ekilen ürün inanılmaz doğal ve kaliteli oluyor. Ürün kaliteli olunca alıcısı da çok oluyor. Birçok firma tarlaya kadar gelerek bizimle pazarlık etti ve almak için sıraya giren ve ısrar eden onlarca firma var."

400-500 TON REKOLTE BEKLİYORUZ

Ektiği ürünlerde verimli bir hasat beklediklerini söyleyen Açıkgöz, "Ayçiçeğinde bu yıl 400 ile 500 ton kabakta ise 120 ton bir rekolte bekliyoruz. 50 tarım işçisine belli dönemler içinde çalıştırarak iş sahibi ediyoruz. Bu da bölgemiz için önemli bir iş kapısı. Ayrıca bizim üretimimizi gören birçok çiftçi, bizden tohum talebinde bulundu. Önümüzdeki yıl bölgede ekimi fazlaca yapılacak ve yeni bir tarım sektörü bölgemizde gelişecek. Bu da çok güzel bir durum olacak bölge halkı için. Bölgedeki çiftçiler de heveslendi. Ben bölgedeki bütün çiftçilerimize garanti verdim. 'Ne kadar kabak ne kadar ayçiçeği ekerseniz alım garantisi veriyorum' dedim. Önümüzdeki yıl bölge bu sektöre yönelecek ve yeni iş kapıları da açılacak" diye konuştu.

Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Politika
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Magazin
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
'Gülen Kadın' olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
"Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Akan trafikte otomobilin camından sarkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar
Akan trafikte otomobilin camından sarkıp "taş, kağıt, makas" oynadılar
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Yaşar Güler Fatih Dönmez Fahrettin Altun
Magazin Hadise Onur Saylak Halit Ergenç Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Lionel Messi Ronald Koeman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Sabah Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 15:05:11. #1.15#
title