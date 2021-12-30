Kafası plastik bidona sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yiyecek ararken kafasını plastik bidona sıkıştıran köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yiyecek ararken kafasını plastik bidona sıkıştıran köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Darıkent beldesinde vatandaşlara gıda dağıtan AFAD personeli, bir köpeğin kafasını plastik bidona sıkıştırdığını fark etti.
Köpeği yakalayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu bidonu hayvanın kafasından çıkarmayı başardı.
Köpek yavrusu, tekrar doğal ortamına bırakıldı.