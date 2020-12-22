Tunceli'de dağ köylerinde yaşayan besicilerin keçileriyle zorlu yolculuğu
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Tunceli'de dağ köylerinde yaşayan besicilerin keçileriyle zorlu yolculuğu

22.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:53
Tunceli'de dağ köylerinde yaşayan besicilerin keçileriyle zorlu yolculuğu

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki dağ köylerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerin, keçi sürülerini karlı patikalardan köylerine yakın mesafedeki söğüt, meşe ve kavak ormanlarına götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki dağ köylerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerin, keçi sürülerini karlı patikalardan köylerine yakın mesafedeki söğüt, meşe ve kavak ormanlarına götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hozat ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde, etkili olan kar yağışıyla otlak alanların tamamen beyaza bürünmesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicileri olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştığı köylerde, besiciler temel geçim kaynağı olan hayvanlara daha iyi bakabilmek için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Hayvanları için yaz aylarında depoladıkları ot, yonca ve samanları, kışa yetmesi için tasarruflu kullanan besiciler, keçilerini beslemek için köylerine yakın alanlardaki ormanlara zorlu bir yolculuk yapıyor.

Dışarı saldıkları hayvanları dere kenarlarında ve dağlık alanlarda yetişen söğüt, meşe ve kavak ağaçlarının dallarıyla besleyen besiciler, karınları doyan keçileri daha sonra ağıla getiriyor.

Keçilerin karlı patikalardan sahiplerinin peşinden ormana gidiş ve dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturuyor.

Buzlupınar köyünde yaşayan besici Müslüm Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Keçilerini günün belirli saatlerinde ormana götürdüğünü anlatan Aktaş, "Bizim burada kış çetin geçiyor. Kış iyice etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı halen etkisi sürdürüyor. Bizler de hayvanlarımızı karlı yollardan ormana götürüyoruz. Keçiler, kavak, meşe ve söğüt dallarını yiyerek karınlarını doyuruyor. Akşam olduğunda ise eve getirip yonca, saman ve arpa veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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