Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi
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Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi Tunceli'de zirvelerde bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

- Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de zirvelerde bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri sürü halinde görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden keçiler, hızlıca bölgeden daha yukarılara doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi Kırmızı Köprü Köyü'nün kırsalında dağlık alanda sürü halindeki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi. Sürü halinde gezen dağ keçileri, görüntülendiklerini anladıklarında hızla bölgeden uzaklaştı. Uzun süredir ilk defa bu şekilde sürü halinde çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüldüğü belirtildi.

Arkadaşlarıyla doğa gezisi yaptıkları esnada keçilere denk geldiğini belirten Umut Yıldız,"O anları cep telefonu kameramla görüntüledim. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürüye denk geldim. Keçiler görüntülediklerini fark ettiklerini anladıklarında zirvedeki karlı alana doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi
Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi
Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi
Tunceli'de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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