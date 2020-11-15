Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.22 sıralarında merkez üstü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Tunceli. Pülümür ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı