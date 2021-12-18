Tunceli'de 22 yıl sonra bir ilk yaşandı, Adalet Bakanı Gül Tunceli'de incelemelerde bulundu

TUNCELİ (İHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı olarak en son 1999 yılında ziyaret edilen Tunceli iline gelerek incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Valilik makamında il protokolü tarafından karşılanan Gül, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Mehmet Ali Özkan'dan bilgi aldı. Adalet Bakanı Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Tunceli adliyesinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, Adalet Bakanlığı olarak en son 1999 yılında Prof. Dr. Hikmet Sami Türk tarafından kente gelinmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli Adliyesini gezdikten sonra, adliye personellerine plaket taktim etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Tunceli İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ve il protokolü eşlik etti. - TUNCELİ