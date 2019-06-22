Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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