Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri