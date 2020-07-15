Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tunceli'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:32

Tunceli'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler tarafından Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Ziyarette dua edilip, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Hain darbe girişimin yıl dönümü olduğunu anımsatan Vali Mehmet Ali Özkan, "Rabbim bu toprakları kahramansız, bayraksız bırakmasın. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler onların sayesinde bu topraklara basıyoruz, onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz ve onların sayesinde bu topraklarda geleceğe dair hayal kurabiliyoruz"dedi.

Öteyandan Munzur Üniversitesi'nde de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili konferans verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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