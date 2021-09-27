Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı - Haberler
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Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı

AA / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat
Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 8'inci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 8'inci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince, sanatçının Kazdağları eteklerinde kurulu kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kurtiz'in sesinden şiirler ve dinletiler sunuldu.

Anma etkinliğine katılanlar, Tuncel Kurtiz'in kabrine kırmızı karanfil bırakarak dua etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, programda yaptığı konuşmada, "Türk sinemasının usta oyuncusu, tiyatromuzun yeri doldurulmaz ismi Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının 8'inci yılında onu saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.

Oyuncu Reha Özcan ise AA muhabirine, Tuncel Kurtiz ile aynı ustalardan el aldıklarını söyledi.

Kurtiz'in özellikle "Mahabharata" oyununun bütün dünyada yankı bulduğunu hatırlatan Özcan, "Ben o oyunu ilk Tuncel Kurtiz'den tiyatroda izlemiştim. Zaman geçtikçe aynı kaderin, aynı coğrafyanın insanı olduk. Ben de bu coğrafyayı seçtim. İstanbul'da, yurt dışında işim olmadığı zaman Kazdağları'nda yaşıyorum." diye konuştu.

Tuncel Kurtiz'in hayranlarından Erdoğan Nemutlu ise Kurtiz'in büyük bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Onun seveninin çok olduğunu anlatan Nemutlu, "Bizler de onlardan biriyiz, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kurtiz'in komşusu olduğunu aktaran Reyhan Demir de sanatçının tam bir halk insanı olduğunu ve onu çok özlediğini dile getirdi.

Programın ardından, Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde pilav ve ayran ikram edildi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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