Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"
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Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.

04.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:43

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"
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