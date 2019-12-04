Tuncay Özilhan: "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken"
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.
04.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:43
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA