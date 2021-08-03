Tuncay Neyişçi kimdir? Prof. Dr. Tuncay Neyişçi kaç yaşında, nereli? Tuncay Neyişçi biyografisi!

Ekolog, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, emekli akademisyen olan Tuncay Neyişçi kimdir? Prof. Dr. Tuncay Neyişçi kaç yaşında, nereli? Tuncay Neyişçi mesleği nedir? Tuncay Neyişçi hayatı ve biyografisi nedir?

Başta Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya şubesi olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün kuruculuğu ve başkanlığını yaptı. Peki, Tuncay Neyişçi kimdir? Prof. Dr. Tuncay Neyişçi kaç yaşında, nereli? Tuncay Neyişçi mesleği nedir? Tuncay Neyişçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. TUNCAY NEYİŞÇİ KİMDİR?

Prof. Dr. Tuncay Neyişçi – Ekolog, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, emekli akademisyen. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Yangın ekolojisi konusundaki doktora çalışmasını 1986 yılında tamamladı. 1975 yılından beri Antalya'da yaşıyor. 1991 yılında Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurmak üzere Akdeniz Üniversitesi'ne davet edildi. Üniversitenin çeşitli fakültelerinde dersler verdi. 2014 yılında üniversiteden emekli oldu. 1995-2014 yılları arasında, UNESCO – SEMEP (Güneydoğu Akdeniz Projesi) Projesi ulusal koordinatörlüğünü yürüttü. Başta Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya şubesi olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün kuruculuğu ve başkanlığını yaptı.