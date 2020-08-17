Tunca Nehri'nde artan su seviyesi, üreticiyi sevindirdi
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Tunca Nehri'nde artan su seviyesi, üreticiyi sevindirdi

EDİRNE'de, debisi düşerek kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde, 15 bin dekar çeltik alanının kurumaması için seferber olan kurum ve kuruluşların çabaları, meyvelerini vermeye başladı.

Tunca Nehri'nde artan su seviyesi, üreticiyi sevindirdi
17.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:04

EDİRNE'de, debisi düşerek kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde, 15 bin dekar çeltik alanının kurumaması için seferber olan kurum ve kuruluşların çabaları, meyvelerini vermeye başladı. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle nehrin tıkanan bölgelerine müdahale ederek suyun akmasını sağladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise son 2 gündür Tunca'da gözle görülür bir debi artışı yaşandığını belirterek, girişimlerinin sonuç verdiğini söyledi.

Edirne'de yaklaşık 15 günden bu yana Tunca Nehri'nde yaşanan kuraklık, özellikle nehre kıyısı bulunan çeltik arazilerini etkilemeye başlamış, üreticiyi de tedirgin etmişti. Özellikle çeltiğin en çok suya ihtiyacı olduğu dönemde tarlasını sulayamayan üretici adına Edirne Ziraat Odası harekete geçerek, Bulgaristan'dan su salınması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yardım istemişti. Yapılan görüşmeler sonucunda son 2 gündür nehirde yaşanan su artışı, girişimlerin sonuç verdiğini gösterdi. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri de nehirde çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler nehirde tıkanma olan noktalara müdahale ederek suyun akışını sağlamaya başladı.

'ÇALIŞMALAR ÇİFTÇİLERİMİZE ÇÖZÜM OLDU'Konuyla ilgili DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çeltik alanlarının kurumaması için yapılan çalışmaların sonuç verdiğine dikkat çekilerek, "Tunca Nehri debisinin yetersiz kalmasından dolayı nehir kenarında ekim yapılan 15 bin dekar çeltik alanının kurumaması için DSİ 11. Bölge Müdürlüğümüze ait iş makinaları ile yapılan çalışmalar devam ediyor. Makinalı çalışmalarımız ve Edirne Valiliği'nin başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı'ndan oluşan komisyonunun yaptığı denetim ve organizasyon çiftçilerimizin su sorununa çözüm oldu" denildi.'BÖYLE DEVAM EDERSE SIKINTI YAŞAMAYIZ'Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da, özellikle son 2 gündür nehirde yaşanan su artışından mutluluk duyduklarını söyledi. Arabacı, "Gerek bakanlığımız gerek valiliğimiz, hep birlikte mücadele ederek bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz 15- 20 güne baktığımızda su yetmiyordu çeltik için. Bu duruma kıyasla son 2 gün Tunca Nehri debisinde az da olsa bir yükselme var ve en azından şu an geçici bir süre bu artış bizi rahatlattı. 15- 20 günlük uğraştan sonra 2 günden beri bölgemizde çeltik üreticilerimiz normal suyunu alıp, arazilerini sulamaya başladı. Önümüzdeki 20 günlük daha süre bizim için daha önemli. İnşallah böyle devam ederse bir sıkıntı yaşamayız" dedi.'GİRİŞİMLERİMİZ FAYDALI OLDU'

Bulgaristan'ın su salıp salmadığı konusunda ise resmi bir bilginin olmadığını kaydeden Oda Başkanı Arabacı, "Bulgaristan'dan su salındı diye bir bilgi elimizde yok ama hem Tarım Bakanlığımız hem Dışişleri Bakanlığımız girişimlerde bulundu. Şuradan şu kadar su salındı diye net bir bilgi gelmedi. Ama biz bu yapılan girişimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir miktar su arttığına göre, bu dönem içerisinde yağış da almadığımıza göre bu su kendi kendine artmadı. Ben muhtemelen faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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