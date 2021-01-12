Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi

12.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:33

Edirne'de, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi bir günde 6 kat artarak 80 metreküp/saniye seviyelerine yükseldi.

Edirne'de, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi bir günde 6 kat artarak 80 metreküp/saniye seviyelerine yükseldi.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de, etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı.

Tunca Nehri'nin debisi DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye yükselirken, "sarı alarm" uyarısı verildi.

Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde taşma seviyesine ulaştı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 353 metreküp/saniyeye yükseldi.

Bu arada Süloğlu Deresi de yoğun sağanak nedeniyle ilçe merkezinde yer yer yatağından taştı.

Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi
Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi
Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi
Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:33:17. #1.14#
title