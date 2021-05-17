Tuna Yurdakul Subathon macerası sona erdi!
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Tuna Yurdakul Subathon macerası sona erdi!

Tuna Yurdakul Subathon macerası sona erdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler .tunayurdakul_

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Futbolist'in bünyesinde yer alan Tuna Yurdakul'un Subathon macerası sona erdi. Başarılı oyuncu, Twitter hesabı üzerinden Subathon macerasıyla alakalı bir Tweet paylaştı.

Başarılı yayıncının paylaştığı Tweet ise şu şekildeydi:

344 saatlik Subathon macerası bitti. Yanımda olan destek olan herkese tek tek teşekkürler. Sizlere bu kapanma sürecinde az da olsa güzel vakit geçirtebildiysem ne mutlu bana.

Tuna'nın takipçilerinden ise bu Tweet'e cevap gecikmedi. Yayını yeni bitirmiş olmasına rağmen birkaç takipçisi "abi yayın ne zaman" sorusunu sordu. Gelen diğer yorumlara göz attığımızda ise Tuna Yurdakul'un yayınlarını seven kişi sayısı bir hayli çok görünüyor.

Playerbros ekibi olarak yayınlarının devamını diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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