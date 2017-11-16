Tümsiad Konya Şubesinden AK Parti'ye Ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, AK Parti İl Başkanlığına atanan Hasan Angı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanlığı görevine atanan Hasan Angı'yı ziyaret etti. Yeni görevleri dolayısıyla Hasan Angı ve il yönetim kurulu üyelerini tebrik eden TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, "Yeni görevinizde sizlere ve yönetiminize başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi. Aktan ziyarette, TÜMSİAD'ın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Merkezimiz, 16 yılın ardından bu önemli görevi bizlere verdiler. Öncelikle bizlere olan güvenleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. Önemli ve büyük bir sorumluluk aldık. Rabbim utandırmasın. Amacımız, şehri hep birlikte daha ilerilere daha güzel yerlere taşımak. Bu yolda herkese büyük görevler sorumluluklar düşüyor. Sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıları olacağını biliyorum" diye konuştu. - KONYA