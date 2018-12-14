Tumblr, App Store'a Geri Döndü

Kısa bir süre önce "yetişkinlere yönelik cinsellik içeren" içerikleri yasakladığını açıklayan Tumblr, tekrar App Store'a geri döndü.

Apple, uygulamayı Kasım ayında iTunes'dan çekti ve platformdaki çocuk istismarı fotoğraflarının varlığı nedeniyle App sore'dan kaldırdı.

Tumblr, bu fotoğraflara rutin bir kontrol sırasında rastladıklarını fakat ve filtrelerine henüz çocuk cinsel istismarına yönelik bir veri tabanı eklemediklerini açıklamıştı.

Ardından, 17 Aralık'ta yetişkin içeriğine izin vermeyeceğini duyurdu. Tumblr uygunsuz içerikleri bulmak ve işaretlemek için bir algoritma kullanıyor. Uygulamanın cinsel içerikleri normal içeriklerden ayırma konusunda ne kadar başarlı olacağ tartışma konusu olurken, Tumblr tekrar App Store'daki yerini aldı. - N