Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
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Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, istifa ettiğini duyurdu. Yaycı, aynı zamanda FETÖ üyelerini tespit eden FETÖMETRE analiz programının da geliştiricisi olarak biliniyor.

Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
18.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:03

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. Yaycı, istifa sebebini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladı.

"ONURUM, GURURUM İNCİNDİ"

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı bugün istifa ettiğini duyurdu. Cihat Yaycı istifa gerekçesini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladı.

FETÖMETRE ANALİZ PROGRAMINI GELİŞTİRDİ

Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cüleri 'önce tespit et sonra imha et' stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak da biliniyor.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü. 29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etti. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti

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