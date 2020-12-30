Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında ve nereli?

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik tekrar gündeme geldi ve birçok vatandaş Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik kaç yaşında? ve Tuma Çelik nereli? gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik tekrar gündeme geldi ve gündeme gelmesiyle hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

TUMA ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye taşındı. Bir süre sonra Türkiye'ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve seminerler, sempozyumlar verdi.

Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, evli ve 4 kız babasıdır.

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı olmuştur.