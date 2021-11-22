TÜM YEREL-SEN'DEN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Arap Mucur ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Eğitim-İş bir önceki dönem MYK Yöneticisi Ebru Sungar, Tüm Yerel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan ve Büyükşehir Belediyesi işyeri temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur ziyarette sendikal çalışmalarından bahsederek, belediyede yetkili sendika olmak istediklerini belirtti. Ziyaret genel eğitim sistemi, sendikal faaliyetler ve fikir alışverişiyle devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tüm Yerel-Sen yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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