Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Tüm ülkede koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanırken Gaziantep'te salgına yakalananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Şehirde son 24 saatte 56 vaka tespit edildi. Bu artışla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise koronavirüse yakalananların sayısı artıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha koronavirüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti. Gaziantep vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

İSTANBUL'UN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

VALİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor.Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısını Gaziantep'te kesildiğini açıklayan Vali Gül, ikaz ve uyarılara rağmen insanların kurallara riayet etmemesinden de yakınıyor. Aksi halde ağır para cezalarının uygulandığını da hatırlatan Vali Gül, yaptığı bir paylaşımında ise "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir" ifadelerini kullandı.

AKRABA VE KOMŞU ZİYARETLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise koronavirüs vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması istedi. Vali Gül, paylaşımında, "Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiç biri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin,misafir kabul etmeyin,birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın" ifadelerine yer verdi.