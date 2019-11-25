Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek

25.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:24

Tedavi gördüğü hastanede 4 yıl önce hayatını kaybeden 12 Eylül darbe döneminin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adının okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi konusunda CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesi, perşembe günü Meclis'teki tüm partilerin desteğini aldı.





Gürsel Erol

Anadolu Ajansı



Ankara'nın Evren ilçesinin adının değişmesinden, isminde Kenan Evren'in bulunduğu okullara farklı isim verilmesine, İstanbul Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nın ismine dek çok geniş bir çalışma gerektirecek olan teklif, esas olarak Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını kapsıyordu. Euronews.com'da Görüntüle