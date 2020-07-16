Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
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Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu

İngilliz bilim insanları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastalarının otopsilerinde geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Araştırmada, Kovid-19 nedeniyle ölen herkesin kan pıhtılaşması nedeniyle durumunun kötüleştiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

16.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:17

İngiltere'nin önde gelen bilim insanlarından biri yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden her hastada kan pıhtılaşması meydana geldiğini öne sürdü. Imperial College London'da bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Profesör Graham Cooke, Kovid-19yenik düşmüş hastaların otopsilerini inceledi. Sonuçlar, tüm Kovid-19 hastalarda bir tür tromboz(kan pıhtılaşması)bulunduğunu çok net bir şekilde gösterdi.

PIHTILAŞMA DAMAR HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Profesör Cooke, trombozun her ölümün doğrudan nedeni olmadığını, ancak bulguların yeni tip Koronavirüsünvasküler komplikasyonlara (damar hastalıkları) neden olduğu teorisini desteklediğini söyledi.

"HER HASTADA PIHTILAŞMAYA RASTLADIK"

Koronavirüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.

Cooke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Baktığımız her hastanın vücudunun herhangi bir yerinde tromboz bulgusu olduğunu açıkça gösteren çok büyük bir otopsi serisi gerçekleştirdik. Açıkçası, hastada trombozun nerede görüldüğü biraz şansa bağlı. Koroner trombozu (kalp damarında kan pıhtısı) ve vasküler trombozu (genellikle damarda kan pıhtısı) olan hastalar gördük" ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARINDA KAN PIHTILAŞMASI NEDEN OLUYOR?

Daha önceki çalışmalarda, bilim insanları her üç ağır Kovid-19 hastasından birinde onların ölümüne neden tehlikeli kan pıhtıları geliştirdiklerini açıklamıştı. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşır ve kan akışını keserse kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliyi tetikliyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar, virüsün neden kan pıhtılarına neden olduğunu çözememiş olsa da bununla ilgli 3 ana teori bulunuyor.

"Sitokin fırtınası" ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, koronavirüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor.

SİTOKİN FIRTINASI

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerini dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor.Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.

ENFEKSİYONUN YAN ETKİSİ

Bazıbilim insanları, kan pıhtılaşmasının Kovid-19'un insan vücudunu işgal etme biçimininyan etkisiolabileceğini düşünüyor.

Reading Üniversitesi'nden virologProfesör Ian Jones, "Kovid-19 hücrenin yüzeyindeki ACE2 adlı bir enzime bağlanıyor. Bunu sadece kendini hücreye bağlamanın bir yolu olarak kullanıyor, ancak bunu yaparken ACE2'nin enzim fonksiyonu azalıyor. Bunun sonucunda iseAngiotensin I ve Angiotensin II adı verilen ve birlikte kan basıncını düzenleyen hormonların dengesizleşiyor. Kan pıhtılarının bir nedeni bu olabilir" dedi.

VİRÜSÜN ÖZGÜN ŞEKLİ

Northwestern Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü olan Dr. Robert Bonow ise kan pıhtılaşmasına virüsün özgün şeklinini neden olabileceğini belirtti. Bonow, virüsün hücrelerdeki reseptörlere kilitlenen sivri uçlarının kan damarlarına yapışabileceğini söyledi. Bu surumun isekan damarı ve kalp kasına zarar verebiliğini aktardı.

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
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