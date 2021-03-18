Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında ilk değerlendirme

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız" dedi.

Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

"İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız" dedi.

"DEMOKRASİYİ SAVUNMAK ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAK DEMEKTİR"

Açıklamasının devamında demokrasiyi savunmanın insana saygı duymakla eşdeğer olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.