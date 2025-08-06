Tulumba kızgın yağda mı yapılır, tulumba tatlısı soğuk yağa mı atılır?

Tulumba tatlısının yapımı hakkında merak edilenler bu haberde. Tulumba tatlısı kızgın yağda mı, yoksa soğuk yağda mı pişirilir? İşte tulumba tatlısı yapımı hakkında bilmeniz gerekenler...

TULUMBA KIZGIN YAĞDA MI YAPILIR, SOĞUK YAĞDA MI YAPILIR?