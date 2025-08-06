Tulumba kızgın yağda mı yapılır, tulumba tatlısı soğuk yağa mı atılır?
Tulumba tatlısının yapımında kullanılan yağın sıcaklığı hakkında merak edilenler. Tulumba tatlısı kızgın yağda mı yapılır yoksa soğuk yağa mı atılır? Bu konuda farklı görüşler ve uygulamalar bulunmaktadır.
Tulumba tatlısının yapımı hakkında merak edilenler bu haberde. Tulumba tatlısı kızgın yağda mı, yoksa soğuk yağda mı pişirilir? İşte tulumba tatlısı yapımı hakkında bilmeniz gerekenler...
TULUMBA KIZGIN YAĞDA MI YAPILIR, SOĞUK YAĞDA MI YAPILIR?
- Tulumba tatlısını pişirmek için yağın soğuk olması gerekmektedir. Tulumba sıkma aparatına eklenen hamurun soğuk yağa sıkılması ve ardından kızartmaya başlamak için ocağın ateşinin açılması gerekmektedir. Bu detaylar, tulumba tatlısının lezzetini doğrudan etkiler.
- Tulumba tatlısını kıtır kıtır yapmanın sırrı soğuk yağda ve harlı ateşte pişirme yönteminden geçiyor. İyi bir tulumba tatlısı elde etmek için hamurları harlı ateşte sürekli karıştırarak pişirmek gerekiyor. Bu sayede tatlı, dışı kıtır içi yumuşak bir kıvamda oluyor.
- Tulumba tatlısının çıtırlığının sırrı, Pakmaya Mısır Nişastası ile açığa çıktı. Profesyonellere özel bu ürün, tatlı hamuruna eklenerek çıtırlığı artırıyor. Nişastanın hamura tamamen karıştırılması gerektiği belirtildi.
- Şeker, su ve limon suyu ile hazırlanan tulumba tatlısının şerbeti, tarifin başında hazırlanmalıdır. Böylece tatlı pişerken şerbetin soğuması sağlanmalıdır. Çünkü sıcak tatlıyı soğuk şerbetin içine koymak önemlidir. Eğer sıcak tatlıyı, şerbet soğumadan eklerseniz, tatlı yumuşayarak hamurlaşabilir.