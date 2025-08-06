Tulumba kızgın yağda mı yapılır, tulumba tatlısı soğuk yağa mı atılır?

Tulumba kızgın yağda mı yapılır, tulumba tatlısı soğuk yağa mı atılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tulumba tatlısının yapımında kullanılan yağın sıcaklığı hakkında merak edilenler. Tulumba tatlısı kızgın yağda mı yapılır yoksa soğuk yağa mı atılır? Bu konuda farklı görüşler ve uygulamalar bulunmaktadır.

Tulumba tatlısının yapımı hakkında merak edilenler bu haberde. Tulumba tatlısı kızgın yağda mı, yoksa soğuk yağda mı pişirilir? İşte tulumba tatlısı yapımı hakkında bilmeniz gerekenler...

TULUMBA KIZGIN YAĞDA MI YAPILIR, SOĞUK YAĞDA MI YAPILIR?

  • Tulumba tatlısını pişirmek için yağın soğuk olması gerekmektedir. Tulumba sıkma aparatına eklenen hamurun soğuk yağa sıkılması ve ardından kızartmaya başlamak için ocağın ateşinin açılması gerekmektedir. Bu detaylar, tulumba tatlısının lezzetini doğrudan etkiler.
  • Tulumba tatlısını kıtır kıtır yapmanın sırrı soğuk yağda ve harlı ateşte pişirme yönteminden geçiyor. İyi bir tulumba tatlısı elde etmek için hamurları harlı ateşte sürekli karıştırarak pişirmek gerekiyor. Bu sayede tatlı, dışı kıtır içi yumuşak bir kıvamda oluyor.
  • Tulumba tatlısının çıtırlığının sırrı, Pakmaya Mısır Nişastası ile açığa çıktı. Profesyonellere özel bu ürün, tatlı hamuruna eklenerek çıtırlığı artırıyor. Nişastanın hamura tamamen karıştırılması gerektiği belirtildi.
  • Şeker, su ve limon suyu ile hazırlanan tulumba tatlısının şerbeti, tarifin başında hazırlanmalıdır. Böylece tatlı pişerken şerbetin soğuması sağlanmalıdır. Çünkü sıcak tatlıyı soğuk şerbetin içine koymak önemlidir. Eğer sıcak tatlıyı, şerbet soğumadan eklerseniz, tatlı yumuşayarak hamurlaşabilir.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'yi alarma geçiren olay! Askeri üsse silahlı saldırı
Konya'da skandal iddia: Küçük çocuğu, otizmli diye belediyenin havuzuna almadılar

Tüm çocukları havuza alırken, sadece ona izin vermediler
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri karşılaştı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.