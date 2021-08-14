Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı
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Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası olan Pedro de Noronha tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurarak koruma kararı aldırdı. Noronha, karar kapsamında 3 ay kızını göremeyecek ve Tülin Şahin'e yaklaşamayacak.

Başarılı manken 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başladı ve 2019 yılının kasım ayında ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlişkileri kısa süren çift, ayrılık kararı aldıktan sonra aralarında sorunlar yaşamaya başladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini belirten iş insanı, Tülin Şahin'e dava açtı. Her ayın ilk 7 günü Şahin'in evinde kızını görmesine izin verilen Pedro de Noronha ile ünlü manken arasındaki sular durulmadı.

NORONHA, TÜLİN ŞAHİN'E ŞİDDET Mİ UYGULADI?

Sabah'ta yer alan habere göre, Tülin Şahin, Noronha'nın ayın 7 günü görmesine izin verdiği eski sevgilisinin kızına şiddet uyguladığı ileri sürerek savcılığa başvurdu. Lizbon'dan İstanbul'a gelen iş insanı ise hakkındaki şikayetten dolayı havalimanında gözaltına alındı. Şahin, ifadesinden sonra serbest bırakılan Noronha'nın 4 Ağustos'ta evine gelerek kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Şiddet olayından sonra şikayetçi olan Şahin'in talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Karar kapsamında; Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak ve iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek.

Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

"KIZIMIN ÖNÜNDE DEFALARCA DAYAK YEDİM, GÖRÜNTÜLER VAR"

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tülin Şahin, bundan öncede 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde eski sevgilisinden defalarca dayak yediğini söyledi. Darp olayının sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirten manken, kayıtları da şikayet dosyasına delil olarak sundu.

Tülin Şahin 'Çocuğuma şiddet uyguluyor' diyerek şikayet etti, eski eş havalimanında gözaltına alındı
Tülin Şahin "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti, eski eş havalimanında gözaltına alındı
Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı - Haberler Magazin
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