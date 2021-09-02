Tülin Şahin'e kötü haber
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Tülin Şahin'e kötü haber

Tülin Şahin'e kötü haber
Hürriyet - Haberler | Magazin

2019 yılında Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, bir süre sonra yollarını ayırdı.

2019 yılında Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, bir süre sonra yollarını ayırdı. Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ederek Şahin'e dava açtı. Şahin de Noronha'nın hem kendisine hem de kızına şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve önce 1 ay, ardından 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

'KAÇIRIP FİDYE İSTEYECEK'

Dilekçesinde Noronha'nın 3 milyon Euro borcu olduğunu öne süren Tülin Şahin, onun kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini ileri sürdü. Noronha'nın çocuğuna dezenfektan içirmeye çalıştığını ve bayıltacak şekilde sıktığını iddia eden Şahin, banka hesaplarının usulsüz şekilde kontrol edildiğini de iddia etti.

DELİL YOK

Pedro de Noronha ise Tülin Şahin'in iddialarının hayal ürünü ve iftira olduğu iddiasıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. Noronha, avukatı Sibel Engin aracılığıyla mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Şahin'in iddialarını ispatlamak için mahkemeye delil sunmadığını söyledi. Tülin Şahin'in mental sağlığının yerinde olmadığının öne sürüldüğü dilekçede, "Tülin Şahin mahkeme kararına aykırı davranarak babayla çocuğun görüşmesine engel olmaktadır" denildi.

İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Mahkeme Pedro de Noronha'nın itirazını kabul etti. Tülin Şahin'in iddia ettiği olay ile tedbir süresinin orantılı olmadığını belirten mahkeme, Noronha aleyhine verilen uzaklaştırma kararını kaldırdı

MAHKEMEYİ KOZ OLARAK KULLANIYOR

İtiraz dilekçesinde Pedro de Noronha'nın çocuğunu görmek için İstanbul'a geldiği, ancak Tülin Şahin'in bunu engellediği öne sürüldü: "Çocuğu göstermemek için mahkeme kararını bir koz olarak kullanan Tülin Şahin, hayal ürünü iddialarda bulunarak mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmış, Pedro de Noronha'yı linç ettirmeye ve itibarını zedelemeye çalışmıştır. Noronha'nın çocuğuna ve Tülin Şahin'e karşı fiziksel ve psikolojik şiddeti kesinlikle olmamıştır."

 

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi.

Kaynak: Hürriyet

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