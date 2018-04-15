Tülin Korman Yaşamını Yitirdi

TÜRK Sanat Müziği'nin efsane seslerinden şef ve yorumcu Tülin Korman, 85 yaşında Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü bestekar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960'lı yılların ünlü ses sanatçısı Tülin Korman'ın, 2 yıldır yaşadığı Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki evinde, dün öğleden sonra kalp krizi ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Korman'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bodrumlu emekli TRT sanatçısı Ayşe Yazgan Batıgün, "Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk Sanat Müziği'nin dev ismi Tülin Korman'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi çok sayıda sanatçımızın konservatuvarda hocasıydı. Cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek, nur içinde yatsın" dedi.

TÜLİN KORMAN KİMDİR?

Müziğe olan tutkusu nedeniyle İnönü Kız Lisesi"ne giderken 1951'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal'dan Batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu'nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak Batı müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk'un, "Çok Batı'ya dönüksün. Türk Müziği'ne hizmet et" demesi, sesi soprano ve Batı müziğine çok yatkın olan Korman'ın rotasını Türk Sanat Müziği'ne çevirmesine neden oldu. 1967'ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu'nda koro şefliğine getirildi. 1986'ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.

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