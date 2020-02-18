Tülay Maciran'ın yeni albümü piyasada
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Tülay Maciran'ın yeni albümü piyasada

Türkülerin "minik serçesi" olarak tanınan Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu

18.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:41
Tülay Maciran'ın yeni albümü piyasada

Türk halk müziği tutkunları tarafından "Türkülerin minik serçesi" lakabıyla tanınan Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı. 13 eserden oluşan albüm adı gibi "Aşk" dolu bir albüm oldu.

Tülay'ın en büyük destekçisi annesi...

İmranlı doğumlu olan Tülay Maciran'a müziği annesi aşıladı. "Hocam annem" diyen Maciran, ikiz kardeşi Taner ile birlikte daha küçük yaşlarda Sivas'ta tanınan bir sanatçı oldu. Ardından İstanbul'a yerleşen Maciran, ilk albümü "Melek Yüzlüm" ile büyük ilgi gördü. Ardından çıkardığı "Neredesin, Canlı Kayıtlar, Vol 2" albümlerle Türk halk müziğine adını yazdırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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