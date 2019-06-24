Tüketim ve mal hizmetlerinde Avrupa'da en ucuz ülke Türkiye

Avrupa'da tüketim ve mal hizmetleri fiyat düzey endeksine göre 37 ülke içinde en ucuzu Türkiye oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin hanehalkı nihai tüketim harcamaları fiyat düzey endeksi 43 oldu. Bu, 28 Avrupa Birliği ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 43 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceği anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle