"Tüketilen besinler beyin gelişimini doğrudan etkiliyor" Beslenmenin beyin gelişimini doğrudan etkilediğini söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ'nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

Beslenmenin beyin gelişimini doğrudan etkilediğini söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ'nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, beslenmenin insan beyni üzerindeki etkilerine dair bilgi verdi.

Dr. Mehmet Yavuz, "İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin gibi bir organa sahip olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olaylara ev sahipliği yapan önemli bir buluşma noktasıdır. Beyin, anne karnından itibaren çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişim gösterir. Dolayısıyla çocukların tükettiği besinler okuldaki başarıları ile doğrudan ilişkilidir" dedi.

"BESLENME BEYİN GELİŞİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

"Çocukların zeka gelişimi tükettikleri besinlerle doğrudan ilişkilidir" diyen Dr. Yavuz, "Dolayısıyla beslenmeyi sadece karın doyurmak olarak görmek yanlıştır. Beslenme anne karnından itibaren çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde belirleyici bir rol üstlenen çok önemli bir parametredir. Bugün dünya üzerinde binlerce bebek sinir sistemi gelişimiyle alakalı çeşitli hastalıklarla doğmaktadır. Hastalıkların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ortak yönleri beynin gelişme aşamasında ortaya çıkmasıdır. Bu noktada beynin gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra beslenmenin de önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Üstelik gebelikten itibaren doğrudan bir etkisi söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BESLENME İLE BEYİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİN"

Beslenme ve beyin gelişimi arasındaki ilişki birçok araştırmaya konu olduğunu söyleyen Dr. Yavuz şunları söyledi: "Bu araştırmalar göstermiştir ki, yeterli beslenmek, yeterli meyve-sebze, mikrobesin (protein, folik asit, demir, B vitaminleri, DHA zengin omega 3, çoklu doymamış yağ asitleri) ve DHA oranı yüksek olan balık tüketimi daha iyi akademik sonuçlarla ilişkilidir. Daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ'nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğu kanıtlanmıştır.

ÇOCUKLARDA ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER NELERDİR?

Bebeklerde zeka gelişiminde kilit rol üstlenen kolin, en çok yumurtada bulunuyor. Süt ve kuruyemişlerde de sıklıkla bulunan kolin, her gün mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Kolin sonrasında en etkili besinler arasında Omega 3 yer alıyor. Beyin yapısının büyük bölümünü oluşturan yağlar, beynin beslenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Çok yararlı bir yapı grubu olan Omega 3 en çok balıkta bulunur ve haftada en az 3 kez tüketilmelidir.

Beyin gelişiminde oldukça önemli olan bir diğer vitamin grubu ise B vitamini grubudur. Hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunan B12 vitamini eksikliği durumunda çocukların başarısı önemli oranda düşmektedir. Hafızayı etkileyen bir vitamin türü olan B12 aynı zamanda odaklanma başarısını da artırdığından, çocukların öğrenmesi kolaylaşır. Çinko da beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Et, yumurta, karaciğer ve deniz ürünlerinde bol miktarda bulunur."

(İHA)

Kaynak: İHA