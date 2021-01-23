'Tüketici ucuz balık beklemesin'
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'Tüketici ucuz balık beklemesin'

23.01.2021 08:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:04
'Tüketici ucuz balık beklemesin'

SOĞUK hava nedeniyle balıkçılar ağ atmakta zorlanınca bu durum balık fiyatlarına yansıdı.

SOĞUK hava nedeniyle balıkçılar ağ atmakta zorlanınca bu durum balık fiyatlarına yansıdı. Geçen yıl kilosu 15 liraya alınan hamsi 30 lirayı görürken, balıkçılar bu yıl ucuz balığın hayal olduğunu söyledi.

Marmara Denizi ve Karadeniz'de etkili olan soğuk hava, kuvvetli lodos ve poyrazdan dolayı gemileri ağ atmakta zorlandı. Olumsuz hava koşulları ise tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatını artırdı. Geçen yıl aynı dönemde kilosu 10-15 liraya alınan hamsinin fiyatı 30 lirayı buldu.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Cengiz Balta, pandemi nedeniyle restoranların kapanmasının da fiyatlara etki ettiğini söyledi. Balık halinden çıkan balıkların kilogram fiyatına ortalama 10 lira eklendiğini ifade eden Balta, "Kilogramı 40- 60- 100- 120-150 liraya balık var. Havalar soğuk olunca balık az çıkıyor ve fiyatları pahalı oluyor" dedi. Balık ve tavuk fiyatlarının şu süreçte eşitlendiğini anlatan Balta, "Vatandaş, şu süreçte ucuza balık yemeyi beklemesin. Balığı biraz daha korumamız lazım. Ucuz balık için av yasağına uymamız lazım" diye konuştu.Balıkçı Ahmet Mercan ise her bütçeye uygun balık olduğunu söyledi. Balığın besin ve lezzet olarak yerinin ayrı olduğunu anlatan Mercan, "Etin kilosu 70- 80 lira. Bir kilo etle 3 kişi doymaz ama 1 kilo balıkla 3 kişi rahatlıkla doyar. Balığın besin değeri daha yüksek. Kilosu 20 liradan fiyat başlıyor" dedi. Vatandaşın genelde hamsi, istavrit, kubbes, sardalya tükettiğini anlatan Mercan, "Hamsi yasak olduğu için fiyatı 30 lira. Donduruculardan geliyor. Öyle satabiliyoruz" diye konuştu.Balık satın alan Osman Eren, uzun zaman sonra hamsi almak için balık pazarına geldiğini söyledi. Haftada bir iki kez balık yediklerini de anlatan Eren, fiyatların pahalı olduğunu söyledi.Fiyatları ve zahmetli pişirme süreci nedeniyle çok balık tüketemediğini belirten Cem Tuğ Kilişçioğlu, "Fiyatlar ortada, çok fazla tüketemiyoruz o yüzden. Kubbes aldım. 35 lira kilosu. 15 günde bir tüketmeye çalışıyoruz. Hamsinin av yasağı var" dedi.Temizlenmesi ve lezzeti için balığı fırında pişirmeyi tercih ettiğini kaydeden Elif Küçük, deniz levreğini çok sevdiğini ifade etti. Fiyatların yüksek olduğunu da anlatan Küçük, hamsiyi geçen yıllarda kilosu 10 liradan yediklerini, bugünlerde 30 liraya satıldığını sözlerine ekledi.BALIK FİYATLARIKentteki büyük balık pazarlarından birinde tezgahtaki balıkların kilogram fiyatları ise şöyle:

"Hamsi 30, sardalya 30, mırmır 35, kubbes 35, istavrit 40, lokum 40, çipura 50, turna 50, mercan 60, levrek 60, çinekop 110."


'Tüketici ucuz balık beklemesin'
'Tüketici ucuz balık beklemesin'
'Tüketici ucuz balık beklemesin'
'Tüketici ucuz balık beklemesin'
'Tüketici ucuz balık beklemesin'
'Tüketici ucuz balık beklemesin'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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