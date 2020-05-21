Tuhafiye tezgahları boş kaldı
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Tuhafiye tezgahları boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'da Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin kapatılmasının ardından vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yapmak için Perşembe Pazarına adeta akın etti.

Tuhafiye tezgahları boş kaldı
21.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:01

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'da Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin kapatılmasının ardından vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yapmak için Perşembe Pazarına adeta akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak uzun kuyruklar oluştururken, tek tek pazara alındı. Meyve ve sebze alanında yaşanan yoğunluğun aksine tuhafiyeciler kısmına giriş olmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Tuhafiyeci esnafı ise arife öncesi son kez açılacak olan pazarda tuhafiye alanına da giriş verilmesini istedi.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Manisalılar 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sıcak havaya rağmen Perşembe Pazarına akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde uzun kuyrukların oluştuğu pazar girişinde vatandaşlar içeri tek tek alındı.

"Tuhafiye alanına giriş verilmeli"

Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, "Gerçekten de halkımız, toplumumuz bayram alışverişi için Pazar yerine bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu da idareli bir şekilde halkımızın sağlığı, vatandaşımızın sağlığı açısından dikkat ediliyor. Emniyetten, belediyemizden ve odamızdan yetkililer var. Fakat pazarlarımızın giriş çıkışları sınırlı olduğu için sıkışıklıklar yaşıyoruz. Pazarın içerisinde değil de girişlerde sorun yaşıyoruz. Bu girişlerde de bilhassa tuhafiye esnafımıza hiç giriş çıkış olmadığından bir sıkıntı var. Sebze bölümü çok kalabalık, tuhafiye alışverişin en çok olması gereken bölüm bugün için ve yarın için kapıdaki girişin bir iki tane eksik oluşu büyük ölçüde sıkıntı oluşturuyor. Buraları için belediyelerimizle, kaymakamlığımızla görüşüp bu kapıların açılmasını istiyoruz. Hem vatandaşlarımızın bu konuda talebi var. Hem esnafımızın talebi var. Kaymakamlığımızdan bu kapının açılmasını istiyoruz. Hem esnafımız, hem vatandaşımız için daha güzel olur. Onun için bu konuda destek ve yardım bekliyoruz" dedi.

Tuhafiyeci esnaflarından Cengiz Ariç, "Tam iş yapacağımız zamanda burasının açılmamasının bir anlamı yok. Aslında buradan da bir kapı açmalarını istiyoruz. Hem vatandaş rahat etsin hem esnaf rahat etsin. Bunun bir an önce çözülmesi lazım." dedi.

Esnaflardan Gökhan Karakaya, "Pazara sadece sebze girişinden izin verilmiş. Tuhafiyenin hiçbir yerinde giriş yok. Bizde iki aydan beri bugünü bekliyorduk. Millet meyve sebzesini alıp evine gidiyor. Tuhafiye burada boş durdu. Geçen hafta açmışlardı. Esnaf 3-5 kuruş kazanmıştı. Ama bugün bomboş" diye konuştu.

Esnaflardan Erdem Öz, "Belediye başkanımıza iletin. Aynı parayı verdik. Kapalı yerde toz duman hiçbir şey yok. Bizim buraları ise tozdan, dumandan geçilmiyor. Böyle olunca tezgahı açamıyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce biter." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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