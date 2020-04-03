TÜGVA yurtları sağlık ve adalet çalışanlarının hizmetine sunuldu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul'da 4, İzmir'de 3 ve diğer şehirlerde 6 yurt binasını sağlık ve infaz memurlarının kullanımına açtığını bildirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul'da 4, İzmir'de 3 ve diğer şehirlerde 6 yurt binasını sağlık ve infaz memurlarının kullanımına açtığını bildirdi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen ve hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarının teyakkuza geçtiği, devletin ve Sağlık Bakanlığının çalışmaları ve gayretlerinin takdir topladığı belirtildi.

Bu süreçte eğitim öğretim döneminin ertelenmesi sebebiyle boşaltılan TÜGVA yurtlarının, tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanları ve infaz memurlarına tahsis edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de 39 ildeki 53 yurdumuz öğrencilerden izole edilmiş durumda olup, şu an için 13 yurdumuzda tahsis işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Talep edilmesi halinde Çanakkale'den Kars'a kadar Türkiye'nin 39 ilindeki 53 yurt binamızla 2 bin 500 ayrı odada 6 bin 500 kişi kapasiteli tüm yurtlarımızın kapıları bizler için hayatlarını riske atan sağlık ve adalet çalışanlarımız için sonuna kadar açıktır."

Açıklamada görüşüne yer verilen TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak Çin'de görülen, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği, hızla yayıldığı alanlardan biri olan sağlık ve adalet çalışanlarına destek olabilmek adına tüm yurtlarımızı ve imkanlarımızı onlar için seferber ettik. İstanbul'da 4, İzmir'de 3 ve diğer şehirlerimizde 6 yurt sağlık ve infaz memurlarımızın kullanımına açılmıştır. Gelen talepler üzerine diğer yurtlarımızda kullanıma hazır olduğunu ifade etmek isteriz. Ben inanıyorum, ülkemiz bu günleri atlatıp eskisinden daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır. Şimdilik evlerde kalarak bizler de bize düşen görevi ifa ederek, sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız."

Şu an aktif olarak kullanılabilen 1800 kişi kapasiteli yurtlar şunlar:

"İstanbul Beyoğlu Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul Florya Safahat Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul Üsküdar Şems Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ve İstanbul Güngören Kut'ül Amare Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir Şehit Fethi Sekin Yükseköğrenim Erkek Yurdu, İzmir Ege Panaroma Yükseköğrenim Erkek Yurdu, İzmir Hasan Tahsin Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Bursa Serdengeçti Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Bursa Görükle Erkek Öğrenci Yurdu, Kocaeli Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Samsun Mesnevi Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Gaziantep Şehristani Yükseköğrenim Erkek Yurdu ve Adıyaman Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu."

Kaynak: AA