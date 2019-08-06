TÜGVA Samsun Temsilcisi Mustafa Demir güven tazeledi

06.08.2019 10:35

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Mustafa Demir, yeniden seçildi.

Nebiyan Dağı Gençlik ve Spor Merkezinde düzenlenen genel kurul, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Balta, Teşkilat Bölge Sorumlusu Özer Demir ve teşkilat üyelerinin katılımıyla yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde oyların tamamını alan Mustafa Demir, yeniden göreve getirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve vakıf üyelerine teşekkür etti.

TÜGVA'nın Türkiye'de bir marka olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"TÜGVA Samsun olarak geriye düşmeden her alanda olmaya gayret ediyoruz. 2015 Temmuz'unda Samsun'da ilk adımını atan vakfımız sabah namazı buluşmaları, seminerler, atölyeler, kitap tahlilleri, okul-yazar buluşmaları, ortaokullarda medeniyet ve değerler kulübü, liselerde medeniyet ve düşünce çalışmaları, geziler, yaz okulu, yaz kampları, aksiyon dolu birçok faaliyeti ile binlerce gence ulaşmayı başarmıştır. Bundan sonra da yepyeni etkinlik ve projeleriyle gençlerin gönüllerinde yer etmeye devam edecektir. Bu çalışmalar da görev alan destek olan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yeni dönemde yine hep birlikte gayret göstererek vakfımızın çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum."

TÜGVA bünyesinde mücadeleyi bir bayrak yarışı olarak gördüklerine işaret eden Demir, "Yeni dönemde vakfımızın çok daha iyi bir noktaya geleceğine, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine en iyi şekilde hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile yeni dönemde görev alacak bütün kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Omzumuzdaki yükün İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın omzundaki yükten hafif olmadığı şuuruyla hareket edecek ve yeni Türkiye'nin inşasının fikir ve aksiyon neferleri olmak için canla ve başla çalışacağız." diye konuştu.

Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Taha Yasin Zenginbaş, Muharrem Kartancı, Aslan Öksüz, Emre Güneş, Ali Demir, Belkız Tokel, Mustafa Döver, Vahdet Bayır, Ahmet Sağlam, Ahmet Selman Aydın, Hüseyin Hami Kasım ve Mustafa Demircioğlu."

Kaynak: AA