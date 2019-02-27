Tügva'nın Dargeçit ve Midyat Temsilcilikleri Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Ecdadımıza layık bir gençlik bu topraklarda yeniden barışı ve huzurun egemen olmasına hizmet edecek inşallah." dedi.

TÜGVA Dargeçit İlçe Temsilciliği'nin açılışa katılan Bilal Erdoğan, Kaymakam Rızvan Eroğlu, TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin ile temsilcilikteki gençlerle sohbet etti.

Daha sonra Erdoğan Midyat'a geçerek Cevat Paşa Camisi'nde namaz kıldı ve esnaf ziyaretinde bulundu. Bir grup esnaf Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere doğum günü hediyesi olarak tespih hediye etti.

"Kendi değerleriyle, devleti ve milletiyle kavgalı hale getirdiler, inançlarından kopardılar"

Bilal Erdoğan, TÜGVA Midyat İlçe Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Mardin'de farklı kültür, dil ve inanç mensuplarının yüzyıllarca hoşgörü içerisinde yaşadığını belirterek ecdadın sağladığı bu imkan sayesinde herkesin birbiriyle kucaklaşmasının buranın kültürü haline geldiğini söyledi.

Son 200 yıl içerisinde inançlı insanların geriletildiği dönemde, dış güçlerin milleti birbirine düşman etmeye ve toprakları almaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, buna karşı duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün dünyadaki zulümlere batının seyirci kaldığını herkesin bildiğini dile getiren Erdoğan, "Demokrasi, insan hakları ve özgürlüğün sadece işlerine geldiği zaman savundukları değerler olduğunu biliyoruz. Ne zaman devletimizi, milletimizi zayıflatmak istedikleri zaman aramıza nifak sokmak için yine bunları kullandılar. Ülkemizde bir kesimi kendi değerleriyle, devleti ve milletiyle kavgalı hale getirdiler, inançlarından kopardılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu topraklarda yüzyıllarca huzur içerisinde kardeşlik hukukuyla yaşatan inanç ve kültür değerlerinin yeniden kuşanılmasını gerektiğini işaret ederek, Ruanda'da 1 milyon kişinin öldürülmesine, Bosna Hersek'te 250 bin Müslümanın katledilmesine Avrupa ülkelerinin göz yumduğunu anımsattı.

"O barbar Avrupa hala aynı Avrupa. Sadece menfaatleri için her şeyi göze alabilen, insan hayatına değer vermeyen ama dünyayı oyalamak için her zaman insan haklarından özgürlüklerden dem vuruyorlar." diyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Ecdadımıza layık bir gençlik bu topraklarda yeniden barış ve huzurun egemen olmasına hizmet edecek inşallah. Bazıları Selahaddin Eyyubi'yi, Yunus Emre'yi, Veysel Karani'yi, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı tanımıyor, mesajlarından habersiz. Onlardan bu topraklara barış ve kardeşlik gelmesi mümkün mü ? Onlardan ancak hıyanet gelir. Biz onların kıskacındaki kardeşlerimizi de kurtarmak mecburiyetindeyiz."

"Herkese kardeşlik elini uzatmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletin milletiyle yeniden barışması için 16 yıldır seferber olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Bu topraklarda kardeşi kardeşe kırdıranlarla mücadele etmiş, kardeşler arasında yeniden huzur olması için mücadele etmeye devam ediyor. TÜGVA gençliğinin bu davayı omuzlaması lazım. Bizim herkese kardeşlik elini uzatmamız lazım. İnancından, kardeşinden, camisinden koparılmış gençleri yeniden özüne davet etmemiz lazım." diye konuştu.

"Bizim yaptığımız işi devlet asla yapamaz"

Bazılarının "TÜGVA'ya bu imkan neden sağlandı" diye eleştiriler yaptığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu kaynakları bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla kullanıldığında zaman daha etkili olur. Daha bunu bilmiyorlar. Bizim kısıtlı yurt imkanlarımızla gençlerle ilgilenmemiz başka devletin memurunun ilgilenmesi başka. Onun için bizim devletin büyük yurt hizmetlerine rağmen TÜGVA olarak yurt hizmeti vermeye devem etmek zorundayız. Çünkü bizim yaptığımız işi devlet asla yapamaz. Hayvan haklarını düşünelim, İstanbul'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek verip destek oluyor. Hayvanseverlerin hayvana olan merhametini bir belediye memuru gösteremeyebilir ama o faaliyeti hayvansever derneğiyle yapmak daha doğrudur. Sosyal hizmetlerin kamu tarafından desteklenmesi normaldir, batıda da böyledir. Bunlar kamu hizmetlerini tamamlar nitelikteki hizmetlerdir."

TÜGVA Genel Başkan Enes Eminoğlu da çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde gençliğin en iyi şekilde kendisini her alanda yetiştirme noktasında imkanların seferber edildiğini kaydeden Eminoğlu, Kur'an ve sünnet bilinciyle Allah yolunda ülkesini en iyi şekilde temsil edecek gençlerin yetişeceğine inandıklarını kaydetti.

Açılışa, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Beşinci ve Emrullah Şanlan, TÜGVA Bölge Sorumlusu Ömer Faruk Toktekin, Teşkilat Koordinasyon Sorumlusu Abdülhamid Balta da katıldı.

Kaynak: AA