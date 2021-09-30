TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi - Haberler
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TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi.

TÜGVA 4. Olağan İstanbul İl Genel Kurulu, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurula, AK Parti İstanbul milletvekilleri İffet Polat ve Osman Boyraz, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Başkanı Emrullah Şanlan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının gençlik açısından önemine vurgu yaptı.

Şanlan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Millet olarak içerisinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte en önemli iyileşme emarelerinden biri olarak coşkumuzu, heyecanımızı tazeleyen bir hadiseye şahitlik ettik. O da kutlu şehrin kutlu mabedi Ayasofya'nın özgürlüğe kavuşturulmasıdır. İnsanlar vardır hem tarih yaparlar hem de yazılacak tarihin içinde yaşarlar. İşte biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle tarih yapmanın ve yazılacak tarihi yaşamanın heyecanını, hazzını yaşayan bir gençliğiz."

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise amaçlarının, gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesi olduğunu vurguladı.

Eminoğlu, "Hakk'ın tarafında olup batıla 'batıl' diyen hatta batıl karşısında dimdik durabilecek bir nesil yetiştirme arzusundayız. Hepimizin bildiği, Peygamber Efendimizin 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadisini merkeze alarak, gerçekten güzel bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada bunun delilini aldığımızı görüyoruz ve inşallah bundan sonra da başta İstanbulumuz olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da TÜGVA'nın önemine işaret ederek, "Bizim gençlik hareketlerimize damgasını vuran isim Akıncı Gençlik teşkilatı olmuştu. Daha sonra 80 darbesiyle beraber her şey değişti. Darbeden sonra bizim geleneğimizde gençlik hareketine damgasını vuran isim Milli Gençlik Vakfı oldu. Daha sonra 21. yüzyılla beraber değişen ve gelişen siyasi hareket çerçevesinde TÜGVA gençliğimize adını koyan ve damgasını vuran gençlik teşkilatı oldu." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Emrullah Şanlan yeniden il başkanı seçildi.

TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi

TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi

TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜGVA İstanbul İl Başkanlığına Emrullah Şanlan yeniden seçildi - Haberler
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