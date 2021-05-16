TÜGVA İmranlı ilçesindeki 15 çocuğa yardımda bulundu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganı ile Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 15 çocuğa yardım yaptı.