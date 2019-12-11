TÜGVA'dan İl Başkanı Karabıyık'a ziyaret

11.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:29

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'a ziyarette bulundular.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Karabıyık, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Karabıyık, "TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu Temsilcisi Eren Çalışkan kardeşim ve arkadaşları ziyaretime geldiler. El emeği hediyelerini takdim ettiler. Kıymetli kardeşlerime ziyaretlerinden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA