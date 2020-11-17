TÜGVA Besni temsilciliği fidan dikimi gerçekleştirdi
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TÜGVA Besni temsilciliği fidan dikimi gerçekleştirdi

17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:39
TÜGVA Besni temsilciliği fidan dikimi gerçekleştirdi

Türkiye Gençlik Vakfı Besni İlçe Temsilciliği tarafından oluşturulan TÜGVA Besni Hatıra Ormanına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı Besni İlçe Temsilciliği tarafından oluşturulan TÜGVA Besni Hatıra Ormanına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Fidan dikim etkinliğine Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, TÜGVA Besni İlçe Temsilcisi Mehmet Songuralp, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Davetliler 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaç dikimi etkinliği ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Nazlı Demir, "Böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdikleri için TÜGVA Besni İlçe temsilcimiz Mehmet Songuralp ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yer tahsisinde emeği geçen Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün fidanları yarının nefesi diyoruz, inşallah hepimiz elimizden geldiğince çevremizi koruyacağız ormanlarımıza sahip çıkacağız. Daha fazla ağaç daha fazla fidan ile gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakacağız" dedi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ise, "Öncelikle böyle bir etkinlik yaptıkları için ilçe temsilcimize ve il temsilcimize şükranlarımı sunuyorum. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Besni için gayret gösteriyoruz, daha güzel daha yaşanılabilir bir Besni'nin oluşabilmesi için bu tür etkinlikleri daha sık yapacağız. Bu etkinliğe vesile olan TÜGVA Besni ilçe temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum. TÜGVA Hatıra ormanı olarak isimlendirdiğimiz bu yer inşallah beş sene sonra on sene sonra hatta bizler öldükten sonra inşallah Besni'de gelecek nesillere güzel bir miras olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

TÜGVA Besni temsilciliği fidan dikimi gerçekleştirdi
TÜGVA Besni temsilciliği fidan dikimi gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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