Tuğrul Tülek Erol kimdir? Camdaki Kız Tuğrul Tülek Erol kaç yaşında, nereli? Tuğrul Tülek Erol biyografisi!

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun olmuştur. Tuğrul Tülek Erol kimdir? Camdaki Kız Tuğrul Tülek Erol kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Tuğrul Tülek Erol hayatı ve biyografisi nedir?

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun olmuştur. Peki, Tuğrul Tülek Erol kimdir? Camdaki Kız Tuğrul Tülek Erol kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Tuğrul Tülek Erol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUĞRUL TÜLEK EROL KİMDİR?

Tuğrul Tülek 26 Eylül 1976 yılında Bursa'da doğan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

KARİYERİ

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun oldu. Bu süre içinde değişim öğrencisi olarak Varşova, Polonya'da Akademia Teatralna im Aleksandra Zalwerowicza oyunculuk okulunda da eğitim aldı.

2007-2008 yılında Tiyatro DOT'un Kürklü Merkür oyununda "Naz" karakterini canlandırdı. Bu rol ona 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" adaylığı getirdi. Aynı yıl tüm Kürklü Merkür oyuncularıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri'nde "Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü"nü paylaştı. 2015 yılında İki Kişilik Yaz oyunundaki rolüyle 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, aynı yıl Tiyatro Eleştirmenliği Birliği (TEB) tarafından da yılın erkek oyuncusu seçildi.

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2016 Şeytan Tüyü - Kenan

2015 Tehlikeyle Flört - Zafer Tülek

2015 Çekmeceler - Sati

2014 Pek Yakında - İnce

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor -Tem Amiri

2012 Htr2b-Dönüşüm-Tayfun

2012 Bu Son Olsun- Tayfun

2011 Bir Avuç Deniz- Bora Çatak

2010 Canavarlar Sofrası/The Monsters' Dinner-K

2009 Başka Dilde Aşk-Kamuran

2009 İlkbahar Sonbahar-Erdal

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

2021 Camdaki Kız

2018 Avlu - Sinan

2016 Vatanım Sensin - Albay Stavro

2015 Hatırla Gönül - Ali Yücelen

2011-2012 Keşanlı Ali Destanı - Sipsi Selim

2011 Karakol-Aykut Demiroğlu

2010 Mükemmel Çift-Yiğit Karaman

2010 Kalp Ağrısı-Zeki

2008 Sınıf-Giray

2008 Karamel-Buğra

ÖDÜLLERİ

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü (İki Kişilik Yaz, Tiyatro DOT)