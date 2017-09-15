Tuğluk'un Annesinin Cenaze Törenindeki Olaylar

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili, "Polisin mezarlığın içerisine kadar gelen, her türlü küfür ve ağır sözleri sarf eden güruhu dağıtmaması büyük bir gaflet örneğidir." dedi.



Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'daki cenazesine yapılan saldırıyı "barbarlık" olarak niteledi.



Yaşananların "Münferit bir olaydır." denilerek hafife alınamayacağını ifade eden Yıldırım, Meclis'teki dört partiden milletvekillerinin bir araya gelerek, Alevi ve Kürt sorunlarının çözümü için acil çağrıda bulunması ve makul öneriler sunması gerektiğini söyledi.



Hazreti Muhammed'in savaştığı müşrik putperest cephenin cenazelerini açıkta bırakmayıp gömdüğünü, bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkarak saygıda bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Hz. Muhammed'in bir Yahudi'nin cenazesine gösterdiği saygıyı, Müslüman mezarlığında defnedilen Hatun anaya göstermediniz. Bu mudur ümmetçiliğiniz, muhafazakarlığınız?" diye konuştu.



Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlarla ilgili gerekeni yapmasını isteyerek, şunları kaydetti:



"Polisin acılı ve duygusal ortamda zaman zaman mezarlığın içerisine kadar gelen, her türlü küfür ve ağır sözleri sarfeden güruhu dağıtmaması, tahliye etmemesi ve en az 1 saat orada tutması büyük bir gaflet örneğidir. İçişleri Bakanı bunun üzerinde ciddi şekilde durmalı. Sayın Soylu görüşmek isterse, olayın canlı tanığı olarak durumun baştan sona nasıl geliştiğini ve ne kadar büyük bir felaketi atlattığımızı parti ve siyaset mülahazası yapmadan objektif bir şekilde anlatabilirim. Durum gerçekten iyiye gitmiyor. Herkesin aklını başına alması ve kötü gidişata dur demesi gerekiyor."