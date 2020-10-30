Tuğkan Kusura Bakma şarkı sözleri
Pek çok şarkısı trendlere giren ve büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Tuğkan, yeni şarkısı Kusura Bakma'yı sevenleriyle buluşturdu. Peki, Tuğkan kimdir? Civciv, Geber gibi şarkılarla adından söz ettiren Tuğkan'ın şarkıları nelerdir? Tuğkan Kusura Bakma şarkı sözleri nelerdir?
TUĞKAN KUSURA BAKMA SÖZLERİ
Birden
Geldin aklımdan içimden
Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden
Sahiden
Bekleyen en aptal halime gülen
Sana kızgın sana hasret yine ben
Neden bilmem
Kusur? bakm? seni unut?m?dım
Bu benim hat?m ne yaps?m oldur?madım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim seni bırakamadım
Kusur? bakma seni unut?m?dım
Bu benim hatam ne yapsam oldur?m?dım
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim seni unut?madım
Ne yapsam oldur?madım
Seni bırakamadım
TUĞKAN KİMDİR?
2018 yılında seslendirdiği Ele Layık isimli şarkısıyla müzik piyasasında büyük etki uyandırmayı başaran Tuğkan Kurt, 17 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam ettirmektedir.
İlk dönemlerde amatör olarak 2016 yılında şarkılarını paylaşmış, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Dayısının müzisyen olduğunu ve anne tarafından sanat ile ilgili olduğunu dile getiren Tuğkan Kurt'un 40 civarında kendisine ait bestesi bulunmaktadır.
Müzik sektöründe kalıcı olmak isteyen genç isim, İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmek ve evrenselleşerek şarkılar yapmak ve müziğini icra etmek istemektedir.
24 Kasım 2017 tarihinde Yönetmenliğini Ozan Ozan'ın, düzenlemesinide Görkem Yenilmez'in üstlendiği Geber isimli şarkının klibi Youtube'da yayınlanmıştır. Geber şarkısını çok sıkıntılı bir ruh halinde sahip iken yazdığını belirtmiştir. Geber şarkısının söz ve bestesi Tuğkan Kurt 'a aittir.
Ele Layık isimli şarkının aranjörlüğünü Alper Gemici üstlenmiştir. Yine bu şarkının da söz ve bestesi kendisine aittir. Bugüne kadar Youtube video kanalında ve sitesinde Sen Benim, Tutunamadım, Döneceksin Diye Söz Ver, Kaç, Ah Güzel Kız, Şimdi Uzaklardasın, Bu Yüzden, Unuttun mu Beni, Kötü ve Sümbül gibi parçaları seslendirmiştir.
TUĞKAN ŞARKILARI
Albümleri;
Tuğkan (2018)
Ele Layık (2018)
Ayrılık (2019)
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Seni Çok Özlüyorum
Ele Layık
Geber
Sen Benim
Unutmak O Kadar Kolay mı Sandın
Civciv
Belki De
Aylar Olmuş
Döneceksin Diye Söz Ver
Git
Kırmızı
Aşkın Kanunu
El Gibi
Sümbül
Sıcak Ekmek
Bu Kalp Seni Unutur Mu
Derya
Gitsen De
Zamanla
Zor