Tuğkan Kusura Bakma şarkı sözleri

Pek çok şarkısı trendlere giren ve büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Tuğkan, yeni şarkısı Kusura Bakma'yı sevenleriyle buluşturdu. Peki, Tuğkan kimdir? Civciv, Geber gibi şarkılarla adından söz ettiren Tuğkan'ın şarkıları nelerdir? Tuğkan Kusura Bakma şarkı sözleri nelerdir?

TUĞKAN KUSURA BAKMA SÖZLERİ

Birden

Geldin aklımdan içimden

Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden

Sahiden

Bekleyen en aptal halime gülen

Sana kızgın sana hasret yine ben

Neden bilmem

Kusur? bakm? seni unut?m?dım

Bu benim hat?m ne yaps?m oldur?madım

Alev alev yanıyor can kafesim

Kesilir nefesim seni bırakamadım

Kusur? bakma seni unut?m?dım

Bu benim hatam ne yapsam oldur?m?dım

Alev alev yanıyor can kafesim

Kesilir nefesim seni unut?madım

Ne yapsam oldur?madım

Seni bırakamadım

TUĞKAN KİMDİR?

2018 yılında seslendirdiği Ele Layık isimli şarkısıyla müzik piyasasında büyük etki uyandırmayı başaran Tuğkan Kurt, 17 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam ettirmektedir.

İlk dönemlerde amatör olarak 2016 yılında şarkılarını paylaşmış, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Dayısının müzisyen olduğunu ve anne tarafından sanat ile ilgili olduğunu dile getiren Tuğkan Kurt'un 40 civarında kendisine ait bestesi bulunmaktadır.

Müzik sektöründe kalıcı olmak isteyen genç isim, İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmek ve evrenselleşerek şarkılar yapmak ve müziğini icra etmek istemektedir.

24 Kasım 2017 tarihinde Yönetmenliğini Ozan Ozan'ın, düzenlemesinide Görkem Yenilmez'in üstlendiği Geber isimli şarkının klibi Youtube'da yayınlanmıştır. Geber şarkısını çok sıkıntılı bir ruh halinde sahip iken yazdığını belirtmiştir. Geber şarkısının söz ve bestesi Tuğkan Kurt 'a aittir.

Ele Layık isimli şarkının aranjörlüğünü Alper Gemici üstlenmiştir. Yine bu şarkının da söz ve bestesi kendisine aittir. Bugüne kadar Youtube video kanalında ve sitesinde Sen Benim, Tutunamadım, Döneceksin Diye Söz Ver, Kaç, Ah Güzel Kız, Şimdi Uzaklardasın, Bu Yüzden, Unuttun mu Beni, Kötü ve Sümbül gibi parçaları seslendirmiştir.

TUĞKAN ŞARKILARI

Albümleri;

Tuğkan (2018)

Ele Layık (2018)

Ayrılık (2019)

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Seni Çok Özlüyorum

Ele Layık

Geber

Sen Benim

Unutmak O Kadar Kolay mı Sandın

Civciv

Belki De

Aylar Olmuş

Döneceksin Diye Söz Ver

Git

Kırmızı

Aşkın Kanunu

El Gibi

Sümbül

Sıcak Ekmek

Bu Kalp Seni Unutur Mu

Derya

Gitsen De

Zamanla

Zor