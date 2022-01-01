Tuğgeneral Çolak'tan Başkan Kepez'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğgeneral Çolak'tan Başkan Kepez'e ziyaret

Tuğgeneral Çolak'tan Başkan Kepez'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı olarak istişarelerde bulunulan ziyarette Başkan Kepez İnhisar hakkında Tuğgeneral Çolak'a bilgi verdi. Görüşme sonrası Başkan Kepez, Tuğgeneral Çolak'a her zaman ilin huzurunu ve asayişini sağlayan güvenlik güçlerini önemsediklerini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan sohbet sonrası ikili birbirlerine hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title