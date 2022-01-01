Tuğgeneral Çolak'tan Başkan Kepez'e ziyaret

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı olarak istişarelerde bulunulan ziyarette Başkan Kepez İnhisar hakkında Tuğgeneral Çolak'a bilgi verdi. Görüşme sonrası Başkan Kepez, Tuğgeneral Çolak'a her zaman ilin huzurunu ve asayişini sağlayan güvenlik güçlerini önemsediklerini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan sohbet sonrası ikili birbirlerine hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK

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