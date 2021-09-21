Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar

Müzisyen Tuğçe Tayfur'a eski eşi Taner Şafak'ın açtığı nafakanın azaltılması davası karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı müzisyen Tuğçe Tayfur'a eski eşi müzisyen Taner Şafak'ın açtığı nafakasının azaltılması davası karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Taner Şafak'ın avukatı Bahar Şevin Özkaya ile davalı Tuğçe Tayfur'un avukatı İsmail Demirci hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Şafak'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Tuğçe Tayfur'un avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti.

Taner Şafak'ın açtığı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık iştirak nafakasının 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, Taner Şafak'ın iştirak nafakasına ek olarak ödemeye başlayacağı 500 doların kaldırılması talebini ise reddetti. - İSTANBUL

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