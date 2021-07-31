Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Arabesk müziğin babası şarkıcı, oyuncu ve yazar Ferdi Tayfur, Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali dikkat çekti.

70, 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur'un son halini hayranlarının dikkatini çekti.Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.

Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı
Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

Kaynak: Snob Magazin

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti
Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Sevda Erginci Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Can Bartu Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 10:15:38. #1.14#

title