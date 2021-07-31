Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

Arabesk müziğin babası şarkıcı, oyuncu ve yazar Ferdi Tayfur, Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali dikkat çekti.

70, 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur'un son halini hayranlarının dikkatini çekti.Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.

Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.

Kaynak: Snob Magazin