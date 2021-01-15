Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak sözleri! 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkı sözleri nelerdir?

Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun birlikte söyledikleri 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkısı Youtube'a yüklendi. 2 saat önce yüklenen şarkı çok kısa süre içerisinde 190 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkısının sözleri nelerdir, şarkı sözü nedir?

Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak şarkısı çıktığı andan itibaren çok yüksek bir izlenme aldı. Şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi ve merak edildi. Peki Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak şarkısının sözleri nelerdir?

SENİ ÖPTÜĞÜM SOKAK ŞARKI SÖZLERİ

Seni öptüğüm sokak var ya

Hani bende bir izdin, başkasında hiçtin, öyle derdin

Hani bitmezdi mutlu sonlar, gizlenmezdi

Hani bende başlayan başkasında kolay kolay bitmezdi

Ahımı aldın, gelsen de affetmezdim

Bugün varım, yarınım yok

Yaptım elden geleni

Seni öptüğüm sokak var ya

Oraya gömsünler beni, ah

Oraya gömsünler beni, ah

Oraya gömsünler

Fermanı yazıp yerin ayrı

Kalem aynı, kâğıdı doldur yerime

Ağlıyo' benim sözüm ayrı, gözüm ayrı

Kaderi doldur yerime

Bu tekleyen birinin kalbi değil

Kardiyologları aldı rehin

İçince yalnız hep küfelik

Bilirsin beni, ben tek tüfeğim

Döndürür allah yer küreyi

Dağladı, aşkladı her yüreği

İçimde koptu bu fırtınalar

Titanik battı, sen çek küreği

Çek çileyi, gözünde gördüm mucizeyi

Mevzu derin

Şahsına yazdığım her dizeyi

Ya kabul et ya da beni sal gideyim

Harbi diyeyim, kalbindekine hasar mı diyeyim?

Bu kâr da değil ki zarar mı diyeyim?

Dönme geri, çünkü o sokaklar aynı değil

Hani bende başlayan başkasında kolay kolay bitmezdi

Ahımı aldın, gelsen de affetmezdim

Bugün varım, yarınım yok

Yaptım elden geleni

Seni öptüğüm sokak var ya

Oraya gömsünler beni

Seni öptüğüm sokağa gömsünler, ay, ah

Oraya gömsünler ben, ah

Öldürsünler

SENİ ÖPTÜĞÜM SOKAK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 15 Ocak Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Çok kısa süre içerisinde 200 bine yakın izlenme ve 20 bin küsur beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz, Müzik : Tuğçe Kandemir, Eypio

Aranje : H. Yiğit İNSAN & Serhan BÜLBÜL

Keyboard : Tolga ERZURUMLU

Gitarlar : H. Yiğit İNSAN & Serhan BÜLBÜL

Ud & Cümbüş & Bağlama : Mustafa İPEKÇİOĞLU

Yaylılar : Modern Yaylı

Vokal Düzenleme : Eypio

Mix Mastering : Özgür YURTOĞLU

Yönetmen : Celal CANİK, Soner KARAKUŞ

Backstage : Şeref Kaner DÖNER

Prodüksiyon : RepoFilm

Color : Ercan KÜÇÜK (ThePostBrothers)

Oyuncular : Gamze ÖZAY YURDAKUL, Cem AKYÜZ