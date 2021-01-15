Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak sözleri! 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkı sözleri nelerdir?
Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun birlikte söyledikleri 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkısı Youtube'a yüklendi. 2 saat önce yüklenen şarkı çok kısa süre içerisinde 190 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki 'Seni Öptüğüm Sokak' şarkısının sözleri nelerdir, şarkı sözü nedir?
Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak şarkısı çıktığı andan itibaren çok yüksek bir izlenme aldı. Şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi ve merak edildi. Peki Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak şarkısının sözleri nelerdir?
SENİ ÖPTÜĞÜM SOKAK ŞARKI SÖZLERİ
Seni öptüğüm sokak var ya
Hani bende bir izdin, başkasında hiçtin, öyle derdin
Hani bitmezdi mutlu sonlar, gizlenmezdi
Hani bende başlayan başkasında kolay kolay bitmezdi
Ahımı aldın, gelsen de affetmezdim
Bugün varım, yarınım yok
Yaptım elden geleni
Seni öptüğüm sokak var ya
Oraya gömsünler beni, ah
Oraya gömsünler beni, ah
Oraya gömsünler
Fermanı yazıp yerin ayrı
Kalem aynı, kâğıdı doldur yerime
Ağlıyo' benim sözüm ayrı, gözüm ayrı
Kaderi doldur yerime
Bu tekleyen birinin kalbi değil
Kardiyologları aldı rehin
İçince yalnız hep küfelik
Bilirsin beni, ben tek tüfeğim
Döndürür allah yer küreyi
Dağladı, aşkladı her yüreği
İçimde koptu bu fırtınalar
Titanik battı, sen çek küreği
Çek çileyi, gözünde gördüm mucizeyi
Mevzu derin
Şahsına yazdığım her dizeyi
Ya kabul et ya da beni sal gideyim
Harbi diyeyim, kalbindekine hasar mı diyeyim?
Bu kâr da değil ki zarar mı diyeyim?
Dönme geri, çünkü o sokaklar aynı değil
Hani bende başlayan başkasında kolay kolay bitmezdi
Ahımı aldın, gelsen de affetmezdim
Bugün varım, yarınım yok
Yaptım elden geleni
Seni öptüğüm sokak var ya
Oraya gömsünler beni
Seni öptüğüm sokağa gömsünler, ay, ah
Oraya gömsünler ben, ah
Öldürsünler
SENİ ÖPTÜĞÜM SOKAK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 15 Ocak Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Çok kısa süre içerisinde 200 bine yakın izlenme ve 20 bin küsur beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz, Müzik : Tuğçe Kandemir, Eypio
Aranje : H. Yiğit İNSAN & Serhan BÜLBÜL
Keyboard : Tolga ERZURUMLU
Gitarlar : H. Yiğit İNSAN & Serhan BÜLBÜL
Ud & Cümbüş & Bağlama : Mustafa İPEKÇİOĞLU
Yaylılar : Modern Yaylı
Vokal Düzenleme : Eypio
Mix Mastering : Özgür YURTOĞLU
Yönetmen : Celal CANİK, Soner KARAKUŞ
Backstage : Şeref Kaner DÖNER
Prodüksiyon : RepoFilm
Color : Ercan KÜÇÜK (ThePostBrothers)
Oyuncular : Gamze ÖZAY YURDAKUL, Cem AKYÜZ